ANEM: Zabrinjavajući podaci tužilaštva o napadima na novinare u 2025. godini

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) upozorila je danas da su „tokom prethodne godine u javnim tužilaštvima u Srbiji formirana 134 predmeta u vezi sa slučajevima napada na novinare i medijske radnike, dok su za samo tri donete osuđujuće presude“. „Ovo su alarmantni i zabrinjavajući podaci, imajući u vidu da je reč dvostruko više predmeta u odnosu na 2024. godinu, a da je stvarni broj pretnji i napada na novinarke i novinare bio znatno veći“, naveo je