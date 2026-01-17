Mali: Američka kompanija Cisco postaće strateški partner preduzeća EXPO 2027 u Beogradu

Biznis.rs pre 1 sat  |  Redakcija Biznis.rs
Mali: Američka kompanija Cisco postaće strateški partner preduzeća EXPO 2027 u Beogradu

izgradnja tehnološki napredne digitalne infrastrukture

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je danas da će američka kompanija za digitalnu tehnologiju komunikacija Cisco postati strateški partner domaće kompanije „EXPO 2027“, osnovane povodom održavanja te specijalizovane međunarodne izložbe u Beogradu. Kompanije su, kako je saopštio Mali na Instagramu, potpisale Memorandum o razumevanju za uspostavljanje strateške saradnje na izgradnji bezbedne, pouzdane i tehnološki napredne digitalne infrastrukture za
