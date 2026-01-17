Rafal zbog kvara morao prisilno da sleti: Incident u Hrvatskoj, kružio iznad Zagreba, obustavljeno izvršenje zadatka!

Blic pre 5 sati
Sletanje je proteklo bez problema prema utvrđenoj proceduri Pilot je zbog bezbednosti vratio avion u bazu nakon otkrivanja kvara na stajnom trapu Tokom redovnih letačkih aktivnosti Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva, jedan od borbenih aviona Rafal bio je primoran da prekine zadatak odmah nakon poletanja, objavio je Dnevnik.hr.

Prema nezvaničnim informacijama, pilot je otkrio problem sa uvlačenjem zadnjih točkova, zbog čega je, poštujući stroge bezbednosne protokole, doneo odluku da se hitno vrati u bazu na Plesu u Zagrebu. Iako je avion neko vreme kružio iznad Zagreba kako bi potrošio gorivo i obezbedio bezbedno sletanje, Ministarstvo odbrane i HRZ su kratko saopštili kako je sletanje proteklo bez poteškoća te da je sve odrađeno prema propisanoj proceduri. Kako prenose mediji u
Danas pre 5 sati
HrvatskaZagreb

