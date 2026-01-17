Tehnički problemi nakon poletanja: Hrvatski „rafal“ morao da prekine let

Danas pre 3 sata  |  Dnevnik.hr
Jedan od novih borbenih aviona „rafal“ Ratnog vazduhoplovstva Hrvatske morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili prilikom poletanja.

Pilot je nedugo nakon uzletanja odlučio da vrati avion i sleti u vojnu bazu na zagrebačkom Plesu, javlja Dnevnik.hr. Prema nezvaničnim informacijama, pilot je imao problem sa uvlačenjem zadnjih točkova. O razlozima koji su doveli do prizemljenja „rafala“, koji je pre sletanja kružio iznad neba, za sada nema zvaničnih izjava. Iz Ratnog vazduhoplovstva i Ministarstva odbrane Hrvatske potvrđeno je samo da je avion bezbedno sleteo i da je sve obavljeno u skladu sa
