Stiže novac za ove poljoprivrednike! Vlada Srbije usvojila Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Blic pre 35 minuta
Stiže novac za ove poljoprivrednike! Vlada Srbije usvojila Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu, kojom se uređuje raspodela sredstava opredeljenih Zakonom o budžetu za tekuću godinu za sprovođenje mera direktnih plaćanja, mera ruralnog razvoja, kreditne podrške u poljoprivredi i IPARD programa, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U saopštenju ističu da je ovom uredbom omogućena isplata preostalih sredstava za premiju za mleko za treći kvartal 2025. godine, a opredeljen je i pun iznos sredstava za premiju za mleko za četvrti kvartal. Kako navode, javni poziv za premiju za mleko za četvrti kvartal 2025. godine biće raspisan u narednih nekoliko dana. Uredbom su, takođe, raspodeljena sredstva za unapređenje sistema stručne i savetodavne podrške u poljoprivredi, kao i sredstva za podsticaje u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vlada usvojila Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2026.

Vlada usvojila Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2026.

I Love Zrenjanin pre 35 minuta
Usvojena uredba koja omogućava isplatu zaostalih premija za mleko

Usvojena uredba koja omogućava isplatu zaostalih premija za mleko

Ekapija pre 1 sat
Vlada Srbije usvojila uredbu koja omogućava isplatu zaostalih premija za mleko

Vlada Srbije usvojila uredbu koja omogućava isplatu zaostalih premija za mleko

Biznis.rs pre 2 sata
Ministarstvo poljoprivrede: Vlada Srbije usvojila uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ministarstvo poljoprivrede: Vlada Srbije usvojila uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Danas pre 15 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeBudžetMlekoPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Od aprila kreće nova naplata putarine - ne važi za sve

Od aprila kreće nova naplata putarine - ne važi za sve

Kamatica pre 5 minuta
EPS produžio rok za popuste za decembarske račune do 24. januara

EPS produžio rok za popuste za decembarske račune do 24. januara

RTV pre 10 minuta
Putovanje platne kartice: Za dan stigle iz Beograda u valjevsku poštu, a Valjevci ih čekaju već 26 dana

Putovanje platne kartice: Za dan stigle iz Beograda u valjevsku poštu, a Valjevci ih čekaju već 26 dana

N1 Info pre 0 minuta
EPS produžio rok za popuste za decembarske račune

EPS produžio rok za popuste za decembarske račune

N1 Info pre 10 minuta
Milano, svetska prestonica milionera – jedan na svakih 12 stanovnika, više nego u Njujorku i Londonu

Milano, svetska prestonica milionera – jedan na svakih 12 stanovnika, više nego u Njujorku i Londonu

RTS pre 20 minuta