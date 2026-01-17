Stiže novac za ove poljoprivrednike! Vlada Srbije usvojila Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu, kojom se uređuje raspodela sredstava opredeljenih Zakonom o budžetu za tekuću godinu za sprovođenje mera direktnih plaćanja, mera ruralnog razvoja, kreditne podrške u poljoprivredi i IPARD programa, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U saopštenju ističu da je ovom uredbom omogućena isplata preostalih sredstava za premiju za mleko za treći kvartal 2025. godine, a opredeljen je i pun iznos sredstava za premiju za mleko za četvrti kvartal. Kako navode, javni poziv za premiju za mleko za četvrti kvartal 2025. godine biće raspisan u narednih nekoliko dana. Uredbom su, takođe, raspodeljena sredstva za unapređenje sistema stručne i savetodavne podrške u poljoprivredi, kao i sredstva za podsticaje u