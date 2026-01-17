Zagorka Dolovac se sastala sa ambasadorkom Nemačke Anke Konrad

Blic pre 4 sati
Zagorka Dolovac se sastala sa ambasadorkom Nemačke Anke Konrad
Održan je radni sastanak između Vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac i ambasadorke U saopštenju se navodi da je upoznala je ambasadorku sa stavom Kolegijuma Vrhovnog javnog tužilaštva povodom predloženih izmena i dopuna pravosudnih zakona Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac, na predlog Ambasade Savezne Republike Nemačke u Republici Srbiji, održala je danas radni sastanak sa ambasadorkom Anke Konrad. " Vrhovni javni tužilac upoznala je ambasadorku Konrad sa stavom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Dolovac: Zakoni o pravosuđu veliki korak unazad u procesu reforme javnog tužilaštva i sudstva

Dolovac: Zakoni o pravosuđu veliki korak unazad u procesu reforme javnog tužilaštva i sudstva

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoNemačkaZagorka Dolovac

Hronika, najnovije vesti »

Policija uhapsila muškarca (45) u Kraljevu: Sumnja se da je pokušao da iznudi novac od sugrađanina

Policija uhapsila muškarca (45) u Kraljevu: Sumnja se da je pokušao da iznudi novac od sugrađanina

Kurir pre 2 sata
Policija uhapsila muškarca (45) u Kraljevu, sumnja se da je pokušao da iznudi novac od sugrađanina

Policija uhapsila muškarca (45) u Kraljevu, sumnja se da je pokušao da iznudi novac od sugrađanina

Blic pre 2 sata
Državljanin Srbije optužen zbog tragedije u Istri: Izgubio kontrolu nad autom i udario ženu na biciklu, ona od zadobijenih…

Državljanin Srbije optužen zbog tragedije u Istri: Izgubio kontrolu nad autom i udario ženu na biciklu, ona od zadobijenih povreda umrla! Nakon nesreće pobegao

Kurir pre 1 sat
Dolovac: Zakoni o pravosuđu veliki korak unazad u procesu reforme javnog tužilaštva i sudstva

Dolovac: Zakoni o pravosuđu veliki korak unazad u procesu reforme javnog tužilaštva i sudstva

Danas pre 3 sata
(Foto, video) Prvi snimci mesta gde je pronađeno telo devojke. Sve vrvi od policije, sumnja se da je u pitanju nestala Milica…

(Foto, video) Prvi snimci mesta gde je pronađeno telo devojke. Sve vrvi od policije, sumnja se da je u pitanju nestala Milica: Pronašli je 12 kilometara od mesta nestanka?!

Blic pre 4 sati