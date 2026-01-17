EP u vaterpolu: Mađari u dobrom raspoloženju čekaju meč sa Srbijom

Danas pre 15 minuta  |  M. L.
EP u vaterpolu: Mađari u dobrom raspoloženju čekaju meč sa Srbijom

Vaterpolisti Mađarske savladali su Holandiju rezultatom 16:11 (4:4, 4:2, 3:4, 5:1), u meču novoformirane grupe E na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Holanđani su pružili dobar otpor u prvom kvartalu (4:4), ali je do poluvremena Mađarska uspela da se malo odlepi. Holanđani su uzvratilije udarac na startu drugog poluvremena i rezultat je opet bio nerešen, u dva navrata. Mađari su iznenađenje sprečili u poslednjem kvartalu, serijom 4:0, kojom su potvrdili neočekivano teško ostvaren trijumf. Mađarsku u narednom kolu, u nedelju od 20.30 čeka derbi protiv Srbije, dok će Holandija od 18.00 odmeriti snage sa Crnom
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Lakše nego očekivano Srbija izašla na kraj sa Francuzima

Lakše nego očekivano Srbija izašla na kraj sa Francuzima

Danas pre 15 minuta
Stevanović najavio sledeći meč: „Igramo protiv Mađara zbog kojih su i menjana pravila koja im odgovaraju“

Stevanović najavio sledeći meč: „Igramo protiv Mađara zbog kojih su i menjana pravila koja im odgovaraju“

Danas pre 1 sat
Pokrenuta istraga protiv vaterpolista zbog klađenja na meču evropskog prvenstva u Beogradu

Pokrenuta istraga protiv vaterpolista zbog klađenja na meču evropskog prvenstva u Beogradu

Danas pre 6 sati
Španija razbila Crnu Goru na EP: "Crvena furija" nije dozvolila iznenađenje, golman Ajkula Petar Tešanović: "Žao mi je ljudi u…

Španija razbila Crnu Goru na EP: "Crvena furija" nije dozvolila iznenađenje, golman Ajkula Petar Tešanović: "Žao mi je ljudi u Crnoj Gori"

Dnevnik pre 1 dan
Van Nistelroj pojačao Holandiju

Van Nistelroj pojačao Holandiju

Sportske.net pre 1 dan
Dva penala rešila mali katalonski derbi, Đirona uz puno bure slavila u Barseloni

Dva penala rešila mali katalonski derbi, Đirona uz puno bure slavila u Barseloni

Sportske.net pre 1 dan
EP - Drama i "vatromet" u Oslu, tesan trijumf Slovenije nad Crnom Gorom

EP - Drama i "vatromet" u Oslu, tesan trijumf Slovenije nad Crnom Gorom

Sportske.net pre 1 dan

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoHolandijaderbiMađarska

Sport, najnovije vesti »

Lakše nego očekivano Srbija izašla na kraj sa Francuzima

Lakše nego očekivano Srbija izašla na kraj sa Francuzima

Danas pre 15 minuta
(VIDEO) Jovan Milošević pogodio, ali Verder je izgubio tri boda duboko u nadoknadi vremena

(VIDEO) Jovan Milošević pogodio, ali Verder je izgubio tri boda duboko u nadoknadi vremena

Danas pre 15 minuta
EP u vaterpolu: Mađari u dobrom raspoloženju čekaju meč sa Srbijom

EP u vaterpolu: Mađari u dobrom raspoloženju čekaju meč sa Srbijom

Danas pre 15 minuta
Nova pobeda Partizana u ABA ligi

Nova pobeda Partizana u ABA ligi

Danas pre 15 minuta
(VIDEO) Kapiten se vratio posle godinu dana i odmah dao gol

(VIDEO) Kapiten se vratio posle godinu dana i odmah dao gol

Sport klub pre 9 minuta