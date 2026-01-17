EP u vaterpolu: Mađari u dobrom raspoloženju čekaju meč sa Srbijom

Vaterpolisti Mađarske savladali su Holandiju rezultatom 16:11 (4:4, 4:2, 3:4, 5:1), u meču novoformirane grupe E na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Holanđani su pružili dobar otpor u prvom kvartalu (4:4), ali je do poluvremena Mađarska uspela da se malo odlepi. Holanđani su uzvratilije udarac na startu drugog poluvremena i rezultat je opet bio nerešen, u dva navrata. Mađari su iznenađenje sprečili u poslednjem kvartalu, serijom 4:0, kojom su potvrdili neočekivano teško ostvaren trijumf. Mađarsku u narednom kolu, u nedelju od 20.30 čeka derbi protiv Srbije, dok će Holandija od 18.00 odmeriti snage sa Crnom