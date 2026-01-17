Ponoš zna ko će biti pod američkim sankcijama

Danas pre 1 sat  |  Beta
Ponoš zna ko će biti pod američkim sankcijama
Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoć ocenio je da će se u Srbiji, primenom američkog Zakona o demokratiji na Zapadnom Balkanu, „u prvom naletu sankcija gađati srednji nivo menadžmenta“, dodajući da ova vlast „ako treba nekog da puste niz vodu“, najlakše će pustiti takve ljude. „Ako govorimo ko će biti najizloženiji sankcijama, to će biti zvaničnici koji su se bavili izbornim manipulacija, oni koji su manipulisali medijskim dozvolama na sasvim
Zdravko Ponoš: Izveštaj ODIHR-a o krađi na prošlim izborima „uputna dijagnoza“ za američke sankcije

Glas Šumadije pre 1 sat
Ponoš: „Izveštaj ODIHR-a osnov za američke sankcije zvaničnicima zbog izbornih manipulacija i korupcije“

Serbian News Media pre 1 sat
