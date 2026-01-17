Biće i sunca, ali... U Srbiji danas pretežno sunčano i vetrovito, temperatura do pet stepeni

Dnevnik pre 33 minuta
Biće i sunca, ali... U Srbiji danas pretežno sunčano i vetrovito, temperatura do pet stepeni

U Srbiji će danas u košavskom području biti pretežno sunčano i vetrovito vreme dok se u ostalim predelima očekuje mestimično zadržavanje oblačnosti ili magle, ali uglavnom bez padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine, dok će temperatura biti najniža od -5 do nula, a najviša od 0 do pet stepeni. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano, vetrovito i hladnije vreme, uz jak jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko četiri stepena. U narednih sedam dana sledi pad temperature, a tokom većeg dela perioda u Vojvodini,
