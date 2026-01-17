Srbija se ponovo "ledi": Noćas mraz, sutra košava

B92 pre 1 sat
Srbija se ponovo "ledi": Noćas mraz, sutra košava

Temperatura je u padu, pa se oprez savetuje zbog zaleđivanja mokrih površina, dok će u košavskom području jak jugoistočni vetar pojačavati subjektivni osećaj hladnoće.

Kako se navodi u večerašnjoj objavi RHMZ-a, tokom večeri i noći u košavskom području biće pretežno vedro uz umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak jugoistočni vetar. Na severu Vojvodine, jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku Srbije očekuje se niska oblačnost, ponegde i magla. U Beogradu će noćas biti vedro uz slab i umeren jugoistočni vetar. Sutra ujutro očekuje se slab i umeren mraz, u Timočkoj Krajini, na jugozapadu i jugu Srbije mestimično
