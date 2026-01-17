Umesto da igra golf, udario na Evropu: Tramp ponovo zapretio carinama, na meti sedam evropskih zemalja

Dnevnik pre 2 sata
Umesto da igra golf, udario na Evropu: Tramp ponovo zapretio carinama, na meti sedam evropskih zemalja

Američki predsednik Donald Tramp je najavio uvođenje kaznenih carina za Nemačku i sedam drugih evropskih zemalja, navodeći kao razlog nesaglasnost oko pitanja američkog preuzimanja Grenlanda.

"Uvećane američke carine za ove evropske zemlje bi trebalo da ostanu na snazi dok se ne postigne sporazum o potpunoj američkoj akviziciji tog arktičkog ostrva", objavio je Tramp ranije na svojoj platformi Truth Social. Američki predsednik je poručio da SAD moraju da poseduju Grenland radi bezbednosti Arktika ocenivši da bi u suprotnom Rusija ili Kina preuzele to ostrvo. Tramp je oštro kritikovao raspoređivanje trupa na Arktiku iz nekoliko zemalja NATO-a,
