Ukinuta vanredna situacija u Majdanpeku, opština dobila novo terensko vozilo

Štab za vanredne situacije u Majdanpeku doneo je odluku o ukidanju vanredne situacije na teritoriji te opštine, a sednici je prisustvovala i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, saopštilo je ministarstvo.

Kako se navodi, ministarka je uručila i ključeve novog terenskog vozila opštini Majdanpek, a koje će koristiti zaposleni Crvenog krsta u cilju bržeg i lakšeg pružanja pomoći samačkim i staračkim domaćinstvima i višečlanim porodicama koje žive u nepristupačnim i neprohodnim selima. Vozilo je obezbeđeno donacijom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vrednosti od 2,7 miliona dinara. Tanjug/MINRZBSP/Katarina Mihajlović Đurđević Stamenkovski