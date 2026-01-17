Ukinuta vanredna situacija u Majdanpeku, opština dobila novo terensko vozilo

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Štab za vanredne situacije u Majdanpeku doneo je odluku o ukidanju vanredne situacije na teritoriji te opštine, a sednici je prisustvovala i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, saopštilo je ministarstvo.

Kako se navodi, ministarka je uručila i ključeve novog terenskog vozila opštini Majdanpek, a koje će koristiti zaposleni Crvenog krsta u cilju bržeg i lakšeg pružanja pomoći samačkim i staračkim domaćinstvima i višečlanim porodicama koje žive u nepristupačnim i neprohodnim selima. Vozilo je obezbeđeno donacijom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vrednosti od 2,7 miliona dinara. Tanjug/MINRZBSP/Katarina Mihajlović Đurđević Stamenkovski
Ključne reči

MajdanpekTanjugvanredna situacijaMilica Đurđević Stamenkovski

