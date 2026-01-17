Ukinuta vanredna situacija u Majdanpeku

Ukinuta vanredna situacija u Majdanpeku

Štab za vanredne situacije Opštine Majdanpek ukinuo je danas vanrednu situaciju u toj opštini, proglašenu pre 10 dana zbog štete na elektro-energetskom mreži od snega i ledene kiše.

Tu informaciju prenelo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saopštenju i navelo da je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala sednici u Majdanpeku o tome. Vanredna situacija u Opštini Majdanpek je proglašena 8. januara jer zbog kvarova izazvanih snegom i ledenom kišom veliki deo građana danima nije imao struju, vodu i grejanje.
