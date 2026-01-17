Drma se fotelja Fon der Lajen: Sprema se novo glasanje o nepoverenju pred Evropskim parlamentom!

Kurir pre 15 minuta  |  Beta)
Evropski parlament ponovo će naredne nedelje raspravljati o izglasavanju nepoverenja predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, četvrti put za sedam meseci, prenosi danas Politiko.

Izglasavanje nepoverenja se sprovodi na zahtev poslaničke grupe Patriote za Evropu, zbog trgovinskog sporazuma sa zemljama Latinske Amerike. Ursula fon der Lajen odlučila je da ne prisustvuje debati o izglasavanju nepoverenja, a predstavljaće je evropski komesar za trgovinu Maroš Šefčovič, potvrdila je portparolka Parlamenta Delfin Kolar. Neće biti prisutan niko od komesara na raspravi u Strazburu, rekla su dva zvaničnika. Rasprava o predlogu počinje u ponedeljak a
