"Ovo je najgora serija, moramo da igramo sa više žara": Vanja Marinković sve shvatio na meču protiv Igokee

Mondo pre 2 sata  |  Jelena Bijeljić
Košarkaši Partizana zabeležili su novu ubedljivu pobedu u ABA ligi, pošto su na gostovanju Igokei slavili sa 103:81.

Kapiten Vanja Marinković je svestan situacije u kojoj se ekipa nalazi i kaže da pristup kao u Laktašima moraju da imaju i na evroligaškoj sceni. Ovaj trijumf definitivno će dati na samopouzdanju crno-belima posle debkla protiv Olimpijakosa. "Bitno je da smo pobedili malo većom razlikom s obzirom na to da smo izgubili dosta ubedljivo protiv Olimpijakosa, morali smo da pokažemo reakciju. Osim druge četvrtine, mislim da smo odigrali dobar meč i u napadu i u odbrani,
