RHMZ izdao upozorenje: Ledostaj na Tamišu kod Jaše Tomića

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da je na Tamišu kod Jaše Tomića osmotren ledostaj duž cele širine rečnog korita.

Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. U izveštaju o stanju voda i izgledima, RHMZ navodi da je vodostaj Dunava u manjem porastu sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna četiri dana. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna četiri dana, a vodostaj Save u manjem porastu sa tendencijom porasta naredna četiri dana. Vodostaj Velike Morave je u manjem porastu