RHMZ izdao upozorenje: Ledostaj na Tamišu kod Jaše Tomića

Newsmax Balkans pre 43 minuta  |  Newsmax Balkans
RHMZ izdao upozorenje: Ledostaj na Tamišu kod Jaše Tomića

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da je na Tamišu kod Jaše Tomića osmotren ledostaj duž cele širine rečnog korita.

Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. U izveštaju o stanju voda i izgledima, RHMZ navodi da je vodostaj Dunava u manjem porastu sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna četiri dana. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna četiri dana, a vodostaj Save u manjem porastu sa tendencijom porasta naredna četiri dana. Vodostaj Velike Morave je u manjem porastu
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Alarm na rekama Srbije! Oglasio se RHMZ: Led okovao ceo Tamiš kod Jaše Tomića

Alarm na rekama Srbije! Oglasio se RHMZ: Led okovao ceo Tamiš kod Jaše Tomića

Blic pre 48 minuta
RHMZ objavio upozorenje: Na reci Tamiš led celom širinom, Dunav u manjem porastu

RHMZ objavio upozorenje: Na reci Tamiš led celom širinom, Dunav u manjem porastu

Dnevnik pre 1 sat
RHMZ izdao novo upozorenje: Na ovoj reci osmotren ledostaj duž cele širine rečnog korita

RHMZ izdao novo upozorenje: Na ovoj reci osmotren ledostaj duž cele širine rečnog korita

Mondo pre 1 sat
Da li zaleđeni Tamiš i niski Dunav najavljuju promene? RHMZ izdao novo upozorenje za reke

Da li zaleđeni Tamiš i niski Dunav najavljuju promene? RHMZ izdao novo upozorenje za reke

Telegraf pre 1 sat
RHMZ: Ledostaj na reci Tamiš

RHMZ: Ledostaj na reci Tamiš

Insajder pre 2 sata
RHMZ: Ledostaj na reci Tamiš

RHMZ: Ledostaj na reci Tamiš

RTV pre 1 sat
RHMZ upozorio na led na Tamišu kod Jaše Tomića

RHMZ upozorio na led na Tamišu kod Jaše Tomića

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadDunavMoravaRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Ukinuta vanredna situacija u Majdanpeku

Ukinuta vanredna situacija u Majdanpeku

Insajder pre 22 minuta
Istraživanje pokazalo da neki psi mogu da nauče nove reči prisluškujući vlasnike

Istraživanje pokazalo da neki psi mogu da nauče nove reči prisluškujući vlasnike

N1 Info pre 22 minuta
Ukinuta vanredna situacija u Majdanpeku, na snazi još u tri opštine

Ukinuta vanredna situacija u Majdanpeku, na snazi još u tri opštine

N1 Info pre 7 minuta
Otvaranje prijava za generalnog direktora RTS-a zakazano za 22. januar

Otvaranje prijava za generalnog direktora RTS-a zakazano za 22. januar

Radio 021 pre 23 minuta
Ukinuta vanredna situacija u Majdanpeku, donirano novo vozilo Crvenom krstu

Ukinuta vanredna situacija u Majdanpeku, donirano novo vozilo Crvenom krstu

Newsmax Balkans pre 3 minuta