RHMZ: Led na Tamišu kod Jaše Tomića, moguća pojava leda na Dunavu i Tisi

Radio 021 pre 20 minuta  |  FoNet
RHMZ: Led na Tamišu kod Jaše Tomića, moguća pojava leda na Dunavu i Tisi

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da je na Tamišu kod Jaše Tomića osmotren ledostaj duž cele širine rečnog korita.

Zavod je naveo da će se na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaji narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Posle perioda padavina i snega, vodostaji u Srbiji su u stagnaciji ili blagom opadanju, ali pred najavljeno zahlađenje hidrolozi upozoravaju na moguću pojavu leda na Dunavu, Tisi i banatskim vodotocima, što može uticati na stanje na rekama. Hidrolog Dejan Vladiković rekao je za RTS da je situacija znatno stabilnija nego pre desetak
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

RHMZ izdao upozorenje: Ledostaj na Tamišu kod Jaše Tomića

RHMZ izdao upozorenje: Ledostaj na Tamišu kod Jaše Tomića

Newsmax Balkans pre 2 sata
Alarm na rekama Srbije! Oglasio se RHMZ: Led okovao ceo Tamiš kod Jaše Tomića

Alarm na rekama Srbije! Oglasio se RHMZ: Led okovao ceo Tamiš kod Jaše Tomića

Blic pre 2 sata
RHMZ objavio upozorenje: Na reci Tamiš led celom širinom, Dunav u manjem porastu

RHMZ objavio upozorenje: Na reci Tamiš led celom širinom, Dunav u manjem porastu

Dnevnik pre 2 sata
RHMZ izdao novo upozorenje: Na ovoj reci osmotren ledostaj duž cele širine rečnog korita

RHMZ izdao novo upozorenje: Na ovoj reci osmotren ledostaj duž cele širine rečnog korita

Mondo pre 2 sata
Da li zaleđeni Tamiš i niski Dunav najavljuju promene? RHMZ izdao novo upozorenje za reke

Da li zaleđeni Tamiš i niski Dunav najavljuju promene? RHMZ izdao novo upozorenje za reke

Telegraf pre 2 sata
RHMZ: Ledostaj na reci Tamiš

RHMZ: Ledostaj na reci Tamiš

Insajder pre 3 sata
RHMZ: Ledostaj na reci Tamiš

RHMZ: Ledostaj na reci Tamiš

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSNovi SadDunavSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

UŽIVO Studentski skup „Šta znači pobeda?“ u Novom Sadu, policija snima okupljanje (FOTO)

UŽIVO Studentski skup „Šta znači pobeda?“ u Novom Sadu, policija snima okupljanje (FOTO)

Danas pre 0 minuta
Pofesor Hemijskog za N1: Akcident na deponiji Duboko po negativnom efektu ravan požaru iz 2024.

Pofesor Hemijskog za N1: Akcident na deponiji Duboko po negativnom efektu ravan požaru iz 2024.

N1 Info pre 1 sat
Stamenković (VST): Mediji vode klevetničku kampanju protiv tužilaštva

Stamenković (VST): Mediji vode klevetničku kampanju protiv tužilaštva

N1 Info pre 10 minuta
Predsednik VST tvrdi da se protiv tužilaštva vodi organizovana klevetnička kampanja

Predsednik VST tvrdi da se protiv tužilaštva vodi organizovana klevetnička kampanja

Insajder pre 1 sat
Porodilište u Ćupriji zatvoreno zbog nedostatka stručnog kadra, i na ORL manjak specijalista

Porodilište u Ćupriji zatvoreno zbog nedostatka stručnog kadra, i na ORL manjak specijalista

N1 Info pre 1 sat