RHMZ: Led na Tamišu kod Jaše Tomića, moguća pojava leda na Dunavu i Tisi

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da je na Tamišu kod Jaše Tomića osmotren ledostaj duž cele širine rečnog korita.

Zavod je naveo da će se na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaji narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Posle perioda padavina i snega, vodostaji u Srbiji su u stagnaciji ili blagom opadanju, ali pred najavljeno zahlađenje hidrolozi upozoravaju na moguću pojavu leda na Dunavu, Tisi i banatskim vodotocima, što može uticati na stanje na rekama. Hidrolog Dejan Vladiković rekao je za RTS da je situacija znatno stabilnija nego pre desetak