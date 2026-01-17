Džared Kušner, Toni Bler i Donald Tramp: Formiran Odbor za mir u Gazi
NIN pre 2 sata | Maja Dejvis
Trampova administracija imenovala je američkog državnog sekretara Marka Rubija i bivšeg britanskog premijera Tonija Blera za dva osnivača "Odbora za mir" za Gazu.
Trampov izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof i predsednikov zet Džared Kušner takođe će biti članovi "osnivačkog izvršnog odbora", saopštila je Bela kuća. Tramp će biti predsednik odbora, koji je deo njegovog plana od 20 tačaka za okončanje rata između Izraela i Hamasa. Očekuje se da će odbor privremeno nadgledati upravljanje Gazom i njenom obnovom. U osnivačkom izvršnom odboru su i Mark Rouan, šef firme za privatni kapital, šef Svetske banke Adžaj Banga i