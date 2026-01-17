FOTO Vidić u društvu profesora Dugalića gledao Junajted, pa usledio zajednički ručak

Spektakularan dan u Mančesteru za sve pristalice Junajteda.

Slavni klub više od deceniju nije pravi takmac najboljim timovima Engleske, pogotovo svom gradskom rivalu Sitiju, ali je u subotu sve bilo u njihovom znaku. Savladali su Siti sa 2:0 uz još tri poništena gola i potpuno izdominirali, a meču je prisustvovao i Nemanja Vidić. Jedan od najomiljenijih igrača moderen ere Junajteda koji je bio deo zlatnog doba sa početka veka gledao je debi nekadašnjeg saigrača Majkla Kerika na klupi „crvenih đavola“ u društvu Ser Aleksa