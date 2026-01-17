Nauru će učestvovati na Ekspu 2027

Republika Nauru, ostrvska država u srcu Okeanije, potvrdila je učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027, saopštilo je danas preduzeće Ekspo 2027 doo.

"Zahvaljujemo Republici Nauru na poverenju i pozivamo druge zemlje iz Okeanije da nam se pridruže u globalnoj proslavi igre kao nezaobilazne karike koji povezuje i ujedinjuje čovečanstvo", rekao je direktor Ekspo 2027 doo Danilo Jerinić. U saopštenju je navedeno da je Nauru poznat kao najmanja ostrvska država na svetu, a prvi put je 1985. godine nastupio međunarodnim izložbama na Ekspu u Cukubi. Ekspo 2027 Beograd biće prva međunarodna izložba na Zapadnom Balkanu,