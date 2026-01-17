Više privedenih tokom blokade magistrale Nikšić-Cetinje

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Podgorička policija privela je više ljudi nakon fizičkog kontakta i verbalnog okršaja koji se desio tokom današnje blokade magistralnog puta Nikšić-Cetinje, saopštilo je tamošnje ministarstvo unutrašnjih poslova.

Policija je ovaj događaj u blizini kružnog toka na magistralnom putu okarakterisala kao narušavanje javnog reda i mira. Takođe identifikovala je 18 lica "koja će biti procesuirana u skladu sa zakonom" tokom neprijavljenih okupljanja saobraćajnica na teritoriji Podgorice i opštine Zeta, i to na kružnom toku na magistralnom putu Nikšić-Cetinje u naselju Gornja Gorica, kao i na magistralnom putu u mestu Bistrice. Sa događajima je upoznat državni tužilac u osnovnom
