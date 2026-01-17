Delegacija Evropskog parlamenta 23. januara u Beogradu, u fokusu reforme i polarizacija

Devet članova delegacije Odbora EP za spoljne poslove (AFET) razgovaraće 23. januara u Beogradu sa predstavnicima Vlade Srbije i parlamentarnih stranaka o dodatnim reformama potrebnim za unapređenje procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji (EU), saopštio je Evropski parlament.

Članovi delegacije, koju će predvoditi portugalska evroposlanica Marta Temido, odvojeno će razgovarati i sa predstavnicima medija, organizacija civilnog društva, istraživačkih centara, akademske zajednice i studenata. Na sastancima će, kako se navodi, pokrenuti pitanja istaknuta u Rezoluciji EP od 7. maja 2025. o izveštajima Evropske komisije o Srbiji za 2023. i 2024. godinu, i u Rezoluciji EP od 22. oktobra 2025. o polarizaciji i povećanoj represiji u Srbiji,