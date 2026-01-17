Bez padavina, ali hladnije – moguć vetar olujne jačine

Suvo vreme u većem delu Srbije, u košavskom području duvaće pojačan istočni i jugoistočni vetar. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju na snazi je žuti meteo-alarm, jer se prognoziraju udari vetra olujne jačine. Biće i hladnije, najviša dnevna temperatura do 5 stepeni.

Meteorolozi za danas prognoziraju pretežno sunčano i vetrovito vreme u košavskom području, a u ostalim predelima se očekuje mestimično zadržavanje oblačnosti ili magle, ali uglavnom bez padavina. Jedino je u Timočkoj Krajini moguće povremeno provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -5 do 0 stepeni Celzijusa, a