Vremenska prognoza za nedelju, 18. januar: Ujutro mraz, tokom dana do pet stepeni

Republički hidrometeorološki zavod sutra ujutro, u nedelju, očekuje slab do umeren mraz, a u Timočkoj Krajini, na jugozapadu i jugu Srbije mestimično maglu koja će se ponegde zadržati duže tokom dana dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području povremeno jak i na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno s udarima olujne jačine što će pojačati subjektivni osećaj hladnoće. Najniža temperatura biće od minus devet do minus tri stepena, a najviša od nule do pet stepeni, ali će na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini biti hladnije – od minus četiri do minus dva stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano, vetrovito i hladno. Duvaće umeren do jak