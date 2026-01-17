"O budućnosti Grenlanda odlučuju Grenland i Danska, ne Tramp": Premijer Kanade upozorio SAD

Odluka o tome kome pripada Grenland ne zavisi od predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, već od samog Grenlanda i Kraljevine Danske, rekao je u Pekingu premijer Kanade Mark Karni. "Budućnost Grenlanda je odluka Grenlanda i Kraljevine Danske", rekao je Karni novinarima na konferenciji za medije, posle razgovora sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, piše briselski Politiko. Karni je pozvao saveznike u NATO, uključujući SAD, da "poštuju svoje