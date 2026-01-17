Italije se mučila, ali pobedila: "Azuri" teže nego što se očekivalo savladali Gruziju na Evropskom prvenstvu u vaterpolu

Večernje novosti pre 1 sat
Italije se mučila, ali pobedila: "Azuri" teže nego što se očekivalo savladali Gruziju na Evropskom prvenstvu u vaterpolu

VATERPOLO reprezentacija Italije pobedila je danas selekciju Gruzije rezultatom 16:14 (2:2, 6:4, 6:4, 2:4) u meču 1. kola grupe F Evropskog prvenstva u Beogradu.

N. Paraušić Najefikasniji kod "azura" bio je Lorenco Bruni sa pet golova, dok je Mateo Joki Grata zabeležio tri pogotka. U poraženoj selekciji istakli su se Valiko Dadvani i Stefan Pješivac sa po tri postignuta gola. Vaterpolisti Grčke i Turske sastaće se večeras od 18 časova u prvom kolu grupe F, dok je od 20.30 sati igrati Hrvatska i Rumunija. Italija ima devet bodova u grupi F, Grčka šest, Hrvatska i Rumunija po tri, dok su Turska i Gruzija bez bodova. UNIQA
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Rukometaši Srbije na sve ili ništa protiv Nemačke (RTS 1, 20.30)

Rukometaši Srbije na sve ili ništa protiv Nemačke (RTS 1, 20.30)

RTS pre 2 minuta
"Sramno su me izbacili": Stefan promenio reprezentaciju, pa zamalo napravio senzaciju na Evropskom prvenstvu

"Sramno su me izbacili": Stefan promenio reprezentaciju, pa zamalo napravio senzaciju na Evropskom prvenstvu

Mondo pre 2 minuta
Srbija Nemačka uživo prenos: Rukometašima treba pravo čudo na Evropskom prvenstvu

Srbija Nemačka uživo prenos: Rukometašima treba pravo čudo na Evropskom prvenstvu

Mondo pre 2 minuta
(VIDEO) Grci se zagrejali za okršaj sa Italijom

(VIDEO) Grci se zagrejali za okršaj sa Italijom

Sport klub pre 12 minuta
Raspucana Grčka stavila Hrvatsku pod pritisak

Raspucana Grčka stavila Hrvatsku pod pritisak

B92 pre 2 minuta
Prenos, Srbija - Nemačka: "Orlovi" igraju važan meč na Evropskom prvenstvu

Prenos, Srbija - Nemačka: "Orlovi" igraju važan meč na Evropskom prvenstvu

Večernje novosti pre 2 minuta
Grčka ubedljiva protiv Turaka! "Heleni" nastavili maksimalan niz, Hrvati pod pritiskom

Grčka ubedljiva protiv Turaka! "Heleni" nastavili maksimalan niz, Hrvati pod pritiskom

Telegraf pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoHrvatskaGruzijaGrčkaEvropsko prvenstvo u vaterpoluItalijaRumunijaTurska

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Kiks Liverpula i neočekivan poraz Totenhema, pobede Čelsija i Lidsa

(VIDEO) Kiks Liverpula i neočekivan poraz Totenhema, pobede Čelsija i Lidsa

Danas pre 1 sat
Rukometaši Srbije na sve ili ništa protiv Nemačke (RTS 1, 20.30)

Rukometaši Srbije na sve ili ništa protiv Nemačke (RTS 1, 20.30)

RTS pre 2 minuta
(VIDEO) Nemanja Vidić gledao derbi Mančestera sa Aleksom Fergusonom i čuvenim doktorom

(VIDEO) Nemanja Vidić gledao derbi Mančestera sa Aleksom Fergusonom i čuvenim doktorom

Danas pre 36 minuta
Nigerija posle penala do trećeg mesta na Kupu afričkih nacija

Nigerija posle penala do trećeg mesta na Kupu afričkih nacija

RTS pre 2 minuta
(Poluvreme) Zvezda dala gas! Crveno-beli vode na Bolombojevom povratku!

(Poluvreme) Zvezda dala gas! Crveno-beli vode na Bolombojevom povratku!

Hot sport pre 37 minuta