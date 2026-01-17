Šok u Melburnu! Đoković progovorio o kraju karijere i otkrio bolnu istinu: „Nemam snage kao oni..."

AUSTRALIJAN open startuje sa glavnim žrebom u noći između subote i nedelje, a Novak Đoković meč protiv Pedra Martinesa igra u ponedeljak u večernjem delu programa. Srbin je tradicionalno izašao pred medije pred početak takmičenja u Melburnu.

FOTO: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis Na početku je čestitao praznike novinarima i navijačima. - Srećna Nova godina svima! Sjajno je što sam opet tu. Ovo mi je 21. put, što je neverovatno. Još 2005. sam se ovde prvi put kvalifikovao za slem, igrao uveče na Rod Lejveru sa Safinom, koji je posle osvojio titulu. Dugo i uspešno putovanje. Uvek volim da igram u Australiji, ne zovu ga Happy Slam džabe. Ne uzimam zdravo za gotovo nijednu priliku, nadam se da ću izvući