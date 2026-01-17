Kad srpski lojalisti brinu šta će biti u Iranu

Cela globalna neuroza pojačala je srpsku geopolitičku i ideološku konfuziju

Reakcije srpske vlasti i njene propagande na otmicu predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge od strane SAD bile su takve kao da su Amerikanci Madura kidnapovali na Vidovdan. Srbija je mogla da potvrdi da je flagrantno prekršeno međunarodno pravo, što i jeste, ali nije imala kapacitet, kao neki drugi, da kaže da je Maduro imao deficit legitimiteta u samoj Venecueli. Indikativno je gotovo instinktivno reagovanje na Madurovu otmicu. Naoko paradoksalno –