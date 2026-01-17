Kad će ti izbori: Vučić oteže, studenti se spremaju

Vreme pre 14 minuta
Kad će ti izbori: Vučić oteže, studenti se spremaju

Dok predsednik Srbije Aleksandar Vučić pomera datume vanrednih izbora, studentski pokret i opozicija koriste vreme za jačanje logistike i terenski rad. Pitanje više nije da li će izbora biti, već kome odlaganje ide u korist

Srbija je u 2026. ušla u predizbornoj atmosferi. Posle više od godinu dana protesta, blokada i političkih tenzija, predsednik Srbije Aleksandar Vučić navodno je prihvatio izazov studenata i građana koji traže vanredne izbore. Kada će oni biti raspisani i dalje je nejasno. Vučić je prethodnih meseci sužavao moguće datume, od neodređenog „pre zakonskog roka“, preko „kraja 2026. ili početka 2027. godine“, stiglo se do najava da bi izbori mogli biti održani u oktobru,
Izbori u Srbiji: Vučić svira početak, a studenti kraj?

Izbori u Srbiji: Vučić svira početak, a studenti kraj?

Dojče vele pre 34 minuta
Šta znači Trampova suspenzija imigrantskih viza i koga sve pogađa

Šta znači Trampova suspenzija imigrantskih viza i koga sve pogađa

Vreme pre 19 minuta
Vreme pre 14 minuta
Dojče vele pre 34 minuta
