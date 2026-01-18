Sudski proces se obustavlja: Mika Aleksić preminuo, presuda nije doneta

Tačno pet godina prošlo je od hapšenja Miroslava Mike Aleksića zbog sumnje da je obljubio i silovao učenice škole glume od kojih su neke bile maloletne.

Miroslav Mika Aleksić bio je optužen za obljubu i silovanje učenica škole glume "Stvar srca" . Ročišta su otkazivana, žrtve saslušavane satima, ali presuda nije doneta. Danas je objavljeno da je umro Mika Aleksić. Suđenje Miroslavu Miki Aleksiću trajalo je duže od tri godine, nakon što je uhapšen 16.januara 2021. zbog prijave polaznica škole glume da ih je silovao i polno uznemiravao. Od tada su ročišta odlagana čak 11 puta, od čega samo 2024. godine 7 puta i to