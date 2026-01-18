Miroslav Aleksić pred smrt imao 40 kg, evo gde je preminuo: Učitelju glume sudilo se 3 godine za silovanje glumica

Miroslav Mika Aleksić (73) vodio je bitku sa opakom bolešću, a preminuo je danas u svom domu, saznaje Republika.

Miki Aleksiću se sudilo četiri godine nakon što je uhapšen 16. januara 2021. zbog prijave polaznica njegove škole glume da ih je silovao i polno uznemiravao. Među 10 devojaka koje su ga prijavile je i glumica Milena Radulović. Suđenje samozvanom učitelju glume traje duže od tri godine. Saslušane su žrtve, saslušani su i skoro svi svedoci, ali se kraj procesa nije nazirao. Poslednjih osam ročišta je odloženo, a kao obrazloženje navedeno je loše zdravstveno stanje