Tramp želi da poništi sve Bajdenove odluke. Lider SAD tvrdi da sve što je potpisano autopenom nezakonito, ali Ministarstvo pravde pokazuje suprotno.

Blic pre 2 sata
Tramp želi da poništi sve Bajdenove odluke. Lider SAD tvrdi da sve što je potpisano autopenom nezakonito, ali Ministarstvo…
Mnogi bivši predsednici SAD su koristili autopen uređaj, uključujući Tomasa Džefersona i Baraka Obamu Gardijan podseća da je upotreba autopena pravno dozvoljena prema smernicama Ministarstva pravde SAD od 2005. godine Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da će poništiti sva akta koja je njegov prethodnik u Beloj kući Džozef Bajden potpisao pomoću autopen uređaja, robotske naprave koja replicira nečiji potpis rekavši da je "sve što je potpisano autopenom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp: Sve što je potpisano autopenom je nezakonito i nema pravnu snagu ni dejstvo

Tramp: Sve što je potpisano autopenom je nezakonito i nema pravnu snagu ni dejstvo

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Barak ObamaMinistarstvo pravdeBela kućaGardijanObamaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Bardela osudio Trampove carine i pozvao EU na suspenziju sporazuma

Bardela osudio Trampove carine i pozvao EU na suspenziju sporazuma

Politika pre 43 minuta
Rubio najavljuje saradnju sa koordinacionim komitetom za Gazu

Rubio najavljuje saradnju sa koordinacionim komitetom za Gazu

Politika pre 28 minuta
Zašto Putin ćuti o Venecueli

Zašto Putin ćuti o Venecueli

Radar pre 1 sat
Šta se događa u Ukrajini? Objavljene su nove karte: Sprema se juriš na utvrde Donbasa

Šta se događa u Ukrajini? Objavljene su nove karte: Sprema se juriš na utvrde Donbasa

Blic pre 1 sat
Sneg posle 14 godina Gradonačelnik ispunio želju deci, kamioni radosti stigli u grad: "Pošaljite koliko god vam treba, brate"…

Sneg posle 14 godina Gradonačelnik ispunio želju deci, kamioni radosti stigli u grad: "Pošaljite koliko god vam treba, brate" (video)

Blic pre 53 minuta