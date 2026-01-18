Vučić: Poslaćemo OFAK-u glavne tačke ugovora o NIS-u najkasnije do 20. januara
Insajder pre 29 minuta
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da bi trebalo sutra ili najkasnije do 20. januara glavne tačke budućeg kupoprodajnog ugovora za NIS da budu dostavljene američkom OFAK-u kako bi oni mogli pre 23. januara da donesu odluku o produženju operativne licence za NIS i dododao da još nemamo dogovor, ali da veruje da će biti postignut.
"Sada bi trebalo da glavne, da to prevedem na srpski jezik, tačke budućeg ugovora - jasni svojinski odnosi, kako će biti postavljeno buduće preduzeće, koliki procenat, koliki udeo će imati koja kompanija, kao i neke druge stvari iz biznis plana, dakle, budu dostavljene američkom OFAK-u, to bi trebalo 19. ili 20. najkasnije da im bude poslato, da bi oni mogli da donesu odluku pre 23. januara o produženju operativne licence za NIS da bismo mogli da nastavimo da