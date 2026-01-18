Vučić: Još nemamo dogovor za NIS, verujem da će biti postignut

RTV pre 33 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da bi sutra ili 20. januara najkasnije trebalo glavne tačke budućeg kupoprodajnog ugovora za NIS da budu dostavljene američkom OFAK-u da bi oni mogli pre 23. januara da donesu odluku o produženju operativne licence za NIS i dodao da još nemamo sasvim dogovor, ali da veruje da će biti postignut.

"Sada bi trebalo da glavne, da to prevedem na srpski jezik, tačke budućeg ugovora - jasni svojinski odnosi, kako će biti postavljeno buduće preduzeće, koliki procenat, koliki udeo će imati koja kompanija, kao i neke druge stvari iz biznis plana, dakle, budu dostavljene američkom OFAK-u, to bi trebalo 19. ili 20. najkasnije da im bude poslato, da bi oni mogli da donesu odluku pre 23. januara o produženju operativne licence za NIS da bismo mogli da nastavimo da
