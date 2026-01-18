Zelenski izdao naređenje! Ukrajinski lider očajnički se bori sa najvećim energetskim kolapsom nakon ruskih napada: Proglašeno vanredno stanje, najteže u Kijevu!

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je naredio ubrzanje uvoza električne energije i druge energetske opreme “koliko god je to moguće”, kako bi se ublažila najveća energetska kriza od početka rata sa Rusijom.

Vlada je proglasila vanredno stanje u energetskom sektoru jer sistem nakon ruskih napada zadovoljava samo 60 odsto potreba za električnom energijom, a situaciju pogoršavaju veoma niske temperature, prenosi agencija Rojters (Reuters). "Sve odluke za ovo su već donete, a povećanje uvoza mora se nastaviti bez odlaganja", napisao je Zelenski na Iksu (X) nakon sastanka sa vladinim i vojnim zvaničnicima. Ministarstvo energetike saopštilo je da su planirana isključenja
Zelenski izdao naređenje! Ukrajinski lider očajnički se bori sa najvećim energetskim kolapsom nakon ruskih napada: Proglašeno vanredno stanje, najteže u Kijevu!

