Krstovdan: Običaji i verovanja koja se vezuju za praznik koji prethodi Bogojavljanju

Danas
U srpskoj pravoslavnoj crkvi i narodu zimski Krstovdan poznat je kao dan krštenja prvih hrišćana.

Srpska pravoslavna crkva i vernici svakog 18. januara slave Krstovdan. Ovim praznikom, koji prethodi Bogojavljenju koje se obeležava 19. januara, slave se prvi hrišćani koji su primili veru. U srpskoj pravoslavnoj crkvi i narodu zimski Krstovdan poznat je kao dan krštenja prvih hrišćana, koji su, prema predanju označeni kao katihumeni ili oglašeni, prenosi Danas.rs. On spada u nepokretne praznike i predstavlja prvi dan u godini nakon Božića na koji se posti, bez
