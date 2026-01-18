Olga besna zbog propuštene prilike, naljutila se na sebe

Krenuo je Australijan open i već prvog dana doneo dosta uzbuđenja.

WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. „Srećni slem“ je u nedelju doneo bogat program, a videli smo i neka iznenađenja. Srbija je nažalost odmah na startu ostala bez Miomira Kecmanovića koji je doživeo poraz posle drame u pet setova od Tomasa Ečeverija i nije iskoristio kiks Flavija Kobolija koji je neočekivano izgubio i otvorio žreb. Zverev je posle gubitka seta preživeo borbu sa Dijaloom, a čekamo i nastup Olge Danilović i Karlosa