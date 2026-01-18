Olga besna zbog propuštene prilike, naljutila se na sebe

Nova pre 20 minuta  |  Autor: Dušan Marković
Olga besna zbog propuštene prilike, naljutila se na sebe

Krenuo je Australijan open i već prvog dana doneo dosta uzbuđenja.

WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. „Srećni slem“ je u nedelju doneo bogat program, a videli smo i neka iznenađenja. Srbija je nažalost odmah na startu ostala bez Miomira Kecmanovića koji je doživeo poraz posle drame u pet setova od Tomasa Ečeverija i nije iskoristio kiks Flavija Kobolija koji je neočekivano izgubio i otvorio žreb. Zverev je posle gubitka seta preživeo borbu sa Dijaloom, a čekamo i nastup Olge Danilović i Karlosa
Velika senzacija na Australijan openu: Kvalifikant počistio favorita

Večernje novosti pre 20 minuta
Srbin u suzama posle poraza u Melburnu: „Tenis mi sada nije u prvom planu“

Danas pre 1 sat
Prošlogodišnji finalista preokretom otvorio Australijan open

RTS pre 1 sat
Miomir vodio pa stao: Kecmanović posle pet setova eliminisan sa Australijan opena (video)

Dnevnik pre 1 sat
Australijan open, rezultati prvog dana – žene: Sakari i Svitolina neumoljive na startu, na terenu i Sabalenka

Nova pre 1 sat
Australijan open, rezultati prvog dana – muškarci: Imamo prva iznenađenja, Srbija ima predstavnika manje

Nova pre 1 sat
Devojka nije mogla da veruje šta je pogodila! Turnir tek počeo, a već imamo najbolji poen AO: Izvela potez karijere, pa ostala…

Kurir pre 1 sat
Ključne reči

Venus VilijamsŽrebAustralian OpenMelburn

Iz budžetske rezerve FSS-u uplaćeno 1,81 miliona evra, krajni korisnik verovatno Partizan

Nova ekonomija pre 54 minuta
UŽIVO: Venus povela na startu, Olga se brzo vratila

Sport klub pre 20 minuta
Ne treba da budemo “seljačka ekipa”: Poruka kapitena rukometne reprezentacije Srbije pred meč odluke na Evropskom prvenstvu…

Danas pre 5 minuta
Prvo zimsko pojačanje Partizana: "Došao sam zbog trofeja, doneću pobednički mentalitet!"

Sportske.net pre 49 minuta
Polter: Želim da osvajam trofeje sa Partizanom

RTV pre 9 minuta