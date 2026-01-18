Veliki kiks Njukasla protiv već otpisanog tima, Everton srušio Aston Vilu

Nova pre 1 sat
Fudbaleri Vulverhemptona i Njukasla odigrali su u nedelju u Vulverhemptonu nerešeno 0:0, u 22. kolu engleske Premijer lige.

Njukasl je imao veći posed lopte i više udaraca ka golu, ali svoju inicijativu nije uspeo da kruniše pogotkom. Vulverhempton je na poslednjem, 20. mestu sa osam bodova, a Njukasl je osmi sa 33 poena. U narednom kolu, Njukasl će dočekati Aston Vilu, dok će Vulverhempton gostovati Mančester sitiju. Upravo je Aston Vila poražena u poslednjem meču dana u Premijer ligi, pošto je bolji kao gost bio Everton sa 0:1. Pobednički pogodak je delo Tierna Berija, koji je u 59.
