Evropa priprema odgovor Tramu na pretnje carinama zbog Grenlanda
Sputnik pre 35 minuta
Lideri evropskih zemalja kojima je američki predsednik Donald Tramp u subotu zapretio novim carinama, zbog njihovog protivljenja njegovoj nameri da kupi ostrvo Grenland, ocenili su najnoviji potez SAD kao pogrešan, neprihvatljiv i iznenađujuć, najavljujući jedinstven odgovor Evropljana.
Britanski premijer Kir Starmer izjavio je sinoć da su Sjedinjene Američke Države napravile grešku preteći novim carinama evropskim zemljama, dok je francuski predsednik Emanuel Makron ocenio potez SAD kao neprihvatljiv. "Primena carina na saveznike radi težnje ka kolektivnoj bezbednosti saveznika NATO-a je potpuno pogrešna. Naravno, o tome ćemo direktno razgovarati sa američkom administracijom", rekao je Starmer, prenosi Rojters. On je ponovio stav Velike