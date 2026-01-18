Tramp i Grenland: „Igra prestola“ za Arktik

Pravda pre 5 sati
Tramp i Grenland: „Igra prestola“ za Arktik

Predsednik SAD Donald Tramp, pozivajući se na višegodišnju podršku evropskih zemalja i „pretnju globalnoj bezbednosti zbog interesa Kine i Rusije prema Grenlandu“, zahteva od Danske da proda Grenland, preteći uvođenjem visokih carina na robu iz evropskih zemalja kako bi obezbedio nacionalnu bezbednost SAD i efikasnost odbrambenih sistema.

Dalje sledi prevod teksta koji je Donald Tramp objavio na društvenim mrežama: „Već godinama mi subvencionišemo Dansku, sve zemlje Evropske unije i druge, ne naplaćujući im carine ili bilo kakvu drugu formu nadoknade. Sada, nakon vekova, Danska treba da vrati dug — na kartu je stavljen mir u celom svetu! Kina i Rusija žele da osvoje Grenland, a Danska ne može ništa da učini po tom pitanju. Trenutno oni imaju dva sjanska tima za odbranu, jedan je nedavno dodat. Samo
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

"Rizik i urušavanje odnosa": Oglasila se Ursula fon der Lajen nakon Trampove pretnje carinama: "EU ostaje solidarna sa narodom…

"Rizik i urušavanje odnosa": Oglasila se Ursula fon der Lajen nakon Trampove pretnje carinama: "EU ostaje solidarna sa narodom Grenlada"

Blic pre 29 minuta
Dramatičan preokret! Vojska najmoćnije EU zemlje hitno napušta Grenland, Trampova omiljena evropska desničarka zvala…

Dramatičan preokret! Vojska najmoćnije EU zemlje hitno napušta Grenland, Trampova omiljena evropska desničarka zvala Vašington: "Ako to uradi, kraj je, razbiće NATO!"

Blic pre 29 minuta
Trumpov pritisak oko Grenlanda ponovo otvara carinske rane u Evropi

Trumpov pritisak oko Grenlanda ponovo otvara carinske rane u Evropi

Bloomberg Adria pre 5 sati
Lideri evropskih zemalja poručili: Trampova pretnja carinama pogrešan potez, spremamo odgovor

Lideri evropskih zemalja poručili: Trampova pretnja carinama pogrešan potez, spremamo odgovor

Euronews pre 5 sati
Tramp najavio nove carine evropskim zemljama zbog Grenlanda, u Briselu za danas najavljen hitan sastanak

Tramp najavio nove carine evropskim zemljama zbog Grenlanda, u Briselu za danas najavljen hitan sastanak

Nova ekonomija pre 7 sati
Danas hitan sastanak ambasadora EU zbog Trampovih najava o carinama

Danas hitan sastanak ambasadora EU zbog Trampovih najava o carinama

RTV pre 6 sati
Evropa priprema odgovor Trampu na pretnje carinama zbog Grenlanda

Evropa priprema odgovor Trampu na pretnje carinama zbog Grenlanda

Sputnik pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaArktikKinaRusijaDanskaGrenlandDonald TrampIgra prestola

Svet, najnovije vesti »

Rusija i Ukrajina nastavili međusobne napade na energetske sisteme

Rusija i Ukrajina nastavili međusobne napade na energetske sisteme

Danas pre 9 minuta
Rodrigez: Venecuela ima suvereno pravo da održava odnose sa Kinom, Iranom i Rusijom

Rodrigez: Venecuela ima suvereno pravo da održava odnose sa Kinom, Iranom i Rusijom

RTV pre 9 minuta
Tramp planira da osnuje odbor za mir, za stalno članstvo traži milijardu dolara; Pozivnicu dobio i Edi Rama

Tramp planira da osnuje odbor za mir, za stalno članstvo traži milijardu dolara; Pozivnicu dobio i Edi Rama

RTV pre 24 minuta
Tenzije na vrhuncu: Iran odbacio američke tvrdnje i obećao „čvrst i odlučan“ otpor agresiji

Tenzije na vrhuncu: Iran odbacio američke tvrdnje i obećao „čvrst i odlučan“ otpor agresiji

IndeksOnline pre 4 minuta
Evropski lideri jednoglasno protiv Trampovog plana za Grenland, iz Nemačke stiže oštra rekacija: „Nećemo dozvoliti ucene“…

Evropski lideri jednoglasno protiv Trampovog plana za Grenland, iz Nemačke stiže oštra rekacija: „Nećemo dozvoliti ucene“

Nova pre 29 minuta