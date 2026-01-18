Tramp i Grenland: „Igra prestola“ za Arktik

Predsednik SAD Donald Tramp, pozivajući se na višegodišnju podršku evropskih zemalja i „pretnju globalnoj bezbednosti zbog interesa Kine i Rusije prema Grenlandu“, zahteva od Danske da proda Grenland, preteći uvođenjem visokih carina na robu iz evropskih zemalja kako bi obezbedio nacionalnu bezbednost SAD i efikasnost odbrambenih sistema.

Dalje sledi prevod teksta koji je Donald Tramp objavio na društvenim mrežama: „Već godinama mi subvencionišemo Dansku, sve zemlje Evropske unije i druge, ne naplaćujući im carine ili bilo kakvu drugu formu nadoknade. Sada, nakon vekova, Danska treba da vrati dug — na kartu je stavljen mir u celom svetu! Kina i Rusija žele da osvoje Grenland, a Danska ne može ništa da učini po tom pitanju. Trenutno oni imaju dva sjanska tima za odbranu, jedan je nedavno dodat. Samo