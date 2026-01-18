Tramp najavio nove carine evropskim zemljama zbog Grenlanda, u Briselu za danas najavljen hitan sastanak

Nova ekonomija pre 1 sat
Tramp najavio nove carine evropskim zemljama zbog Grenlanda, u Briselu za danas najavljen hitan sastanak

Predsednik Donald Tramp najavio je nove carine od 10 odsto na Veliku Britaniju, Dansku i druge evropske zemlje zbog njihovog protivljenja da Sjedinjene Američke Država preuzmu Grenland.

U objavi na mreži Truth Social, Tramp je naveo da će carine od 10 odsto stupiti na snagu 1. februara za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Nemačku, Veliku Britaniju, Holandiju i Finsku, prenosi N1. Te carine će se povećati na 25 odsto 1. juna i ostati na snazi dok se ne postigne dogovor da SAD kupe Grenland, rekao je Tramp, a prenosi Independent. „Svetski mir je u pitanju! Kina želi Grenland, a Danska tu ne može ništa da učini“, dodao je Tramp. On je dalje
