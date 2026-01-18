Užas na AO: Skupljačici loptica pozlilo u toku meča, pala je na pod, potez teniserke za svaku pohvalu

Australijan open je počeo, a vreme u Melburnu je takvo da svake godine pravi probleme, kako teniserima, tako i onima koji se uz njih nalaze na terenu.

Vrućina je veliki problem, pa je tako i jedna skupljačica loptica zbog velike temperature u jednom trenutku pala. Igrale su diel turska teniserka Zejnem Sonmez i Ekaterina Aleksandrova. U jednom trenutku meča kod stolice gde sedi glavni sudija bila je na svom mestu skupljačica loptica. Čekala je Sonmez servis Aleksandrove, ali se skupljačica u tom trenutku zateturala, potom i pala na leđa. Devojčica je na sreću odmah ustala i verovatno preplašena da ne ometa meč