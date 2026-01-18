EU zatvara vrata Americi: Trampova ucena oko Grenlanda ruši istorijski trgovinski sporazum

ZAKONODAVCI EU neće odobriti značajan transatlantski trgovinski sporazum nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio nove carine za evropske zemlje, u okviru svojih napora da preuzme kontrolu nad Grenlandom.

AP Photo/Evan Vucci Manfred Veber, predsednik Evropske narodne partije (EPP), saopštio je da eskalacija tenzija između SAD i Evrope znači da Parlament neće glasati za sporazum, kojim se američke carine na uvoz iz EU utvrđuju na 15 procenata u zamenu za to da blok ne primenjuje carine na američki izvoz. "EPP je za trgovinski sporazum EU i SAD, ali s obzirom na pretnje Donalda Trampa u vezi sa Grenlandom, odobrenje nije moguće u ovoj fazi", naveo je Veber. "Carine od