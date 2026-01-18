Starmer razgovarao sa Trampom i ocenio američke carine kao "pogrešne"

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Premijer Velike Britanije Kir Starmer rekao je danas, nakon što je telefonom razgovarao sa premijerkom Danske, članovima Evropske komisije i NATO-a, a potom i sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, da je najavljena primena carina na saveznike zbog težnje ka kolektivnoj bezbednosti NATO-a pogrešna.

Kako je saopštila portparolka Dauning strita, Starmer je istakao da je bezbednost na severu prioritet za sve saveznike u NATO-u radi zaštite evroatlantskih interesa, prenosi Skaj njuz. „Takođe je rekao da je primena carina na saveznike zbog težnje ka kolektivnoj bezbednosti NATO-a pogrešna", navela je ona i dodala da je Starmer u svim razgovorima ponovio svoj stav o Grenlandu. Tramp je juče zapretio uvođenjem carina od 10 odsto od 1. februara na robu iz Velike
NATOVelika BritanijaEvropska komisijaDanskaGrenlandDonald Trampcarine

