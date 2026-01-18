Frederiksen: Najteže je tek pred nama

Danska premijerka Mete Frederiksen izjavila je, gostujući na danskoj TV 2 večeras, da se Danska ne sme dati zastrašiti i da je najteži deo krize, nažalost, tek pred njima. “Situacija je ozbiljna, Trampove pretnje su neprihvatljive”

Naglasila je da je situacija oko Grenlanda ozbiljna kako se i čini, ali da uprkos svemu ostaje oprezno optimistična. – Uvek sam puna nade, ali nisam naivna – rekla je Frederiksen. – Proći ćemo kroz ovo, ali ne znam šta će nas još dočekati na tom putu – dodala je. Frederiksen je izjavila i da su pretnje predsednika SAD Donalda Trampa carinama protiv Danske i više drugih evropskih zemalja neprihvatljive. – Potpuno je neprihvatljivo pretiti dobrom savezniku poput