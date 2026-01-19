Hrvatica je 2022. osvojila AO, a sada je ostvarila prvu pobedu

Mlada hrvatska teniserka Petra Marčinko konačno je ostvarila pobedu na nekom Grend slemu, i to baš na Australijan openu.

Dugo je Marčinko smatrana sledećom velikom igračicom na WTA turu, barem sa ovih prostora, ali još nije ispunila očekivanja. Uzimajući u obzir da joj je tek 20 godina i da vremena ima na pretek. Bilo kako bilo, očekivalo se da ranije ostvari prvu Grend slem pobedu u seniorskoj konkurenciji od 2026. godine, ali ona je konačno došla 19. januara u Melburnu. Marčinko je pobedila Tatjanu Mariju sa 6:3, 7:5 i upisala trijumf na svom Grend slem debiju! Pomalo poetično je