Olga dobila protivnicu u drugom kolu AO i nije moglo biti teže: Sprema se spektakl protiv Grend slem šampionke

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Najbolja srpska teniserka Olga Danilović sada i zvanično ima protivnicu za drugu rundu Australijan Opena i njeno ime je - Koko Gof! Teško da je moglo biti teže za Olgu od susreta sa trećom igračicom sveta već na drugoj stepenici Grend slema.

Amerikanka, koja je pre dve godine bila u polufinalu Australijan Opena, obavila je svoj zadatak na startu turnira i nadjačala Kamilu Rahimovu sa ubedljivih 6:2, 6:3. Iako rezultat pokazuje da je predstavnica Uzbekistana uzela samo pet gema, mora se naznačiti da je meč trajao preko sat i po vremena i da Gof nije imala baš prelaku misiju. Ipak, uspešno je obavljena i dvostruka Grend slem šampionka ide dalje i nalazi direktno na Olgu Danilović. Ono što bi moglo da
Grend slemAustralian OpenOlga Danilović

