U sudaru vozova u Španiji poginulo 39 osoba

U sudaru dva voza na jugu Španije poginulo je 39 osoba, saopšten je danas novi bilans.

Brzi voz, koji je sa oko 300 putnika saobraćao na relaciji Malaga-Madrid, u Adamuzu, u pokrajini Kordoba iskočio je iz šina i sudario se sa drugim koji je dolazio iz suprotnog pravca i prevozio 184 putnika.

Najmanje 73 osoba je povređeno, od kojih 24 teško, prenosi El Pais.

Nekoliko vagona tog drugog voza potom je palo niz nasip visok oko četiri metra, što otežava pristup mestu nesreće, saopštio je andaluzijski ministar.

Ministar saobraćaja Oskar Puente opisao je nesreću kao "izuzetno čudnu", ističući da se dogodila na pravom delu pruge, da je pruga obnovljena u maju i izrazio je uverenje da će istraga razjasniti uzroke. Zbog težine događaja, predsednik Vlade Španije Pedro Sančes otkazao je sve obaveze za danas.