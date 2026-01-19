Čuveni Dragiša Mišović večno zadužio Srbe: Besplatno lečio siromašne i plaćao njihove lekove, danas ulice i bolnice širom Srbije nose njegovo ime

Doktor Dragiša Mišović bio je čuveni lekar rođen 1898. godine u Kulinovcima nadomak Čačka Svojim radom i dobrotom ostavio je dubok trag u društvu, pa mnoge ulice i institucije u Srbiji danas nose njegovo ime Po njemu ime nose mnoge ulice, Klinički centar u Beogradu, druge zdravstvene ustanove i Osnovna škola.

On je čuveni lekar koji je zadužio srpski narod. Dr Dragiša Mišović rođen je 4. marta 1898. u selu Kulinovci kod Čačka, a preminuo je 18. januara 1939. u Beogradu. Sa svojih 17 godina, iako premlad, sa srpskom vojskom 1916. prelazi preko Albanije, a već sledeće godine maturirao je u Srpskoj gimnaziji u Francuskoj. Dragiša Mišović postao je član Komunističke partije i zbog svojih političkih uverenja ukinuta mu je stipendija koju je dobijao od Kraljevine, međutim on