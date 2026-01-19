Čuveni Dragiša Mišović večno zadužio Srbe: Besplatno lečio siromašne i plaćao njihove lekove, danas ulice i bolnice širom Srbije nose njegovo ime

Blic pre 3 sata
Čuveni Dragiša Mišović večno zadužio Srbe: Besplatno lečio siromašne i plaćao njihove lekove, danas ulice i bolnice širom…

Doktor Dragiša Mišović bio je čuveni lekar rođen 1898. godine u Kulinovcima nadomak Čačka Svojim radom i dobrotom ostavio je dubok trag u društvu, pa mnoge ulice i institucije u Srbiji danas nose njegovo ime Po njemu ime nose mnoge ulice, Klinički centar u Beogradu, druge zdravstvene ustanove i Osnovna škola.

On je čuveni lekar koji je zadužio srpski narod. Dr Dragiša Mišović rođen je 4. marta 1898. u selu Kulinovci kod Čačka, a preminuo je 18. januara 1939. u Beogradu. Sa svojih 17 godina, iako premlad, sa srpskom vojskom 1916. prelazi preko Albanije, a već sledeće godine maturirao je u Srpskoj gimnaziji u Francuskoj. Dragiša Mišović postao je član Komunističke partije i zbog svojih političkih uverenja ukinuta mu je stipendija koju je dobijao od Kraljevine, međutim on
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Besplatno lečio siromašne, lično plaćao lekove koje su podizali na recept: Čuveni Dragiša Mišović večno zadužio Srbe, na…

Besplatno lečio siromašne, lično plaćao lekove koje su podizali na recept: Čuveni Dragiša Mišović večno zadužio Srbe, na sahrani u to vreme bilo mu 15.000 ljudi

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakAlbanijaDragiša MišovićFrancuska

Društvo, najnovije vesti »

Priručnik za svađanje

Priručnik za svađanje

Velike priče pre 15 minuta
Srpkinji zbog instruktora vožnje polaganje izašlo na nos: "Ušao je u kola i rekao da ga je žena ostavila. Sledeći put je došao…

Srpkinji zbog instruktora vožnje polaganje izašlo na nos: "Ušao je u kola i rekao da ga je žena ostavila. Sledeći put je došao pijan i tad sam rekla doviđenja!"

Blic pre 15 minuta
Vremenska prognoza za 19. januar: Pred nama ledeni dan, temperatura i do -11, najavljen novi talas padavina

Vremenska prognoza za 19. januar: Pred nama ledeni dan, temperatura i do -11, najavljen novi talas padavina

Mondo pre 9 minuta
Počinje nedelja prevencije raka grlića materice "Sačuvajte svoje zdravlje"

Počinje nedelja prevencije raka grlića materice "Sačuvajte svoje zdravlje"

RTV pre 30 minuta
Danas je Bogojavljenje

Danas je Bogojavljenje

RTV pre 1 sat