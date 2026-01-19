Hitan sastanak Evropskog saveta zbog Trampa Oglasio se Antonio Košta: Spremnost na odbranu od bilo kog oblika prinude

Predsednik Evropskog saveta, Antonio Košta, najavio je vanredni sastanak za naredne dane, ukazujući na značaj poslednjih zbivanja Istaknuta je važnost saradnje u okviru NATO pakta za očuvanje mira i bezbednosti na Arktiku Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta saopštio je danas da će u narednim danima sazvati vanredni sastanak Evropskog saveta zbog dešavanja oko Grenlanda i poručio da Brisel ostaje posvećen poštovanju međunarodnog prava, teritorijalnog